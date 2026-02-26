Суд признал за рязанцем право собственности на квартиру по наследству

Суд Рязанской области рассмотрел гражданское дело по иску Ш. к администрации Рязанского муниципального округа. Истец добивался признания права собственности на квартиру в порядке наследования, расположенной в поселке Мурмино, сообщили в пресс-службе рязанского районного суда. Суд, изучив представленные доказательства, вынес решение об удовлетворении исковых требований истца. Отмечается, что данное решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.