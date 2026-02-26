С начала 2026 года более сотни рязанцев оштрафовали за незаконную торговлю

Отмечается, что общая сумма штрафов — 498 100 рублей. В администрации Рязани предупредили: покупка продуктов в несанкционированных местах опасна для здоровья из-за отсутствия санитарных книжек у продавцов и контроля качества товаров. При покупке обращайте внимание на внешний вид и условия хранения продуктов, а при сомнениях требуйте документы у продавца.

