«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
408
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
980
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
554
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 167
С начала 2026 года более сотни рязанцев оштрафовали за незаконную торговлю
С начала 2026 года 161 человек привлечен к административной ответственности за торговлю и услуги в несогласованных местах в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что общая сумма штрафов — 498 100 рублей.

В администрации Рязани предупредили: покупка продуктов в несанкционированных местах опасна для здоровья из-за отсутствия санитарных книжек у продавцов и контроля качества товаров. При покупке обращайте внимание на внешний вид и условия хранения продуктов, а при сомнениях требуйте документы у продавца.