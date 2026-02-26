Рязань
С 1 марта на платформе «Работа России» стартует кампания по подаче заявок от работодателей на квоту для целевого обучения
1 марта стартует кампания по подаче заявок на квоту для целевого обучения в вузы и ссузы, которая продлится месяц. Для формирования кадрового резерва инвесткомпаниям региона необходимо подать заявку на цифровой платформе «Работа России», сообщили в пресс-службе Корпорации развития Рязанской области (КРРО).

О правилах заявочной кампании 2026 учебного года рассказали накануне на совещании в Центре занятости населения Рязанской области, в котором участвовали восемь инвесткомпаний — партнеров КРРО.

Представителям крупных предприятий разъяснили, что желающим забронировать целевые места на 2027/2028 учебный год необходимо подать заявку до 1 апреля. Как пояснили сотрудники Центра занятости, квота полностью детализирована, и насколько состоится целевая кампания, столько бюджетных мест и будет открыто в регионе.

«Потребность в кадрах по-прежнему актуальна, и целевое обучение — это один из действенных способов решения этого вопроса. Мы будем рекомендовать нашим производственным площадкам бронировать квоту на 2027-28 учебный год», — отметила руководитель направления отдела по работе с персоналом ООО «Рельеф-Центр» Анна Крюкова.

Правила подачи заявок на целевое обучение подробно указаны на портале"Работа России".