С 1 марта на платформе «Работа России» стартует кампания по подаче заявок от работодателей на квоту для целевого обучения

1 марта стартует кампания по подаче заявок на квоту для целевого обучения в вузы и ссузы, которая продлится месяц. Для формирования кадрового резерва инвесткомпаниям региона необходимо подать заявку на цифровой платформе «Работа России», сообщили в пресс-службе Корпорации развития Рязанской области (КРРО).