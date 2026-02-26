Рязанский орнитолог назвала февраль лучшим временем для наблюдения за снегирями

Рязанский орнитолог Алёна Фионина заявила, что конец зимы — лучшее время для наблюдения за снегирями. Об этом она написала на своей странице во «ВКонтакте». По словам специалиста, в начале зимы птицы остаются пугливыми, поскольку природных кормов (семян и ягод) достаточно. Снегири держатся на ясенях и рябине, питаются крылатками и семенами и реже приближаются к людям.

К концу зимы запасы естественного корма сокращаются. В этот период птицы чаще прилетают к кормушкам в поисках семечек и другого корма.

Орнитолог добавила, что снегири будут держаться у кормушек до появления устойчивых проталин, после чего начнут кочевать и постепенно перемещаться к местам гнездования.