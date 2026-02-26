Рязанец зарезал знакомого и спрятал тело в гараже — его задержали

По данным следствия, 14 февраля 2026 года в Рязани 66-летний мужчина зарезал своего знакомого. Инцидент произошел в квартире подозреваемого в Железнодорожном районе. Чтобы скрыть следы преступления, он перевез тело в гараж. Вскоре подозреваемого задержали. Следствие устанавливает обстоятельства. Возбуждено дело об убийстве, решается вопрос об аресте подозреваемого.

