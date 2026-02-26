Россиян предупредили об угрозе психическому здоровью из-за затяжной зимы

Долгая зима с сильными снегопадами и отсутствием солнечного света негативно сказывается на психическом здоровье людей. Врач-психиатр Алексей Казанцев рассказал, что такие погодные условия могут усугубить психозы, шизофрению и другие расстройства, передает LIFE.ru.
По словам специалиста, когда на улице серо и холодно, у многих падает настроение. Особенно сложно тем, кто уже страдает от психических заболеваний — в это время их состояние может ухудшаться. Люди с паническими атаками переживают из-за сложностей с транспортом, а владельцы домов постоянно убирают снег.
Хотя физическая активность может помочь улучшить настроение, для некоторых она становится дополнительным источником стресса. Бытовые трудности также добавляют проблем — передвигаться по сугробам тяжело тем, у кого есть травмы.
Многие стараются реже выходить из дома или уезжают в тёплые края. Светотерапия, которая могла бы помочь, не так распространена в России. Врач отметил важность яркого света в борьбе с зимней хандрой и рассказал, что в северных регионах дома красят в яркие цвета, чтобы создать более позитивную атмосферу.