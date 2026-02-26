Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
391
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
975
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
549
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 161
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
Россиян предупредили об угрозе психическому здоровью из-за затяжной зимы
Долгая зима с сильными снегопадами и нехваткой солнечного света негативно влияет на психическое здоровье. Врач-психиатр Алексей Казанцев рассказал, что такие условия могут усугубить психозы, шизофрению и другие расстройства. Серое и холодное время снижает настроение, особенно у людей с психическими заболеваниями, а с паническими атаками — страдают из-за проблем с транспортом, владельцы домов же испытывают стресс из-за уборки снега. Многие реже выходят на улицу или уезжают в тёплые края. Светотерапия мало распространена в России, хотя яркий свет важен для борьбы с зимней хандрой. В северных регионах дома красят в яркие цвета для поднятия настроения.

Долгая зима с сильными снегопадами и отсутствием солнечного света негативно сказывается на психическом здоровье людей. Врач-психиатр Алексей Казанцев рассказал, что такие погодные условия могут усугубить психозы, шизофрению и другие расстройства, передает LIFE.ru.

По словам специалиста, когда на улице серо и холодно, у многих падает настроение. Особенно сложно тем, кто уже страдает от психических заболеваний — в это время их состояние может ухудшаться. Люди с паническими атаками переживают из-за сложностей с транспортом, а владельцы домов постоянно убирают снег.

Хотя физическая активность может помочь улучшить настроение, для некоторых она становится дополнительным источником стресса. Бытовые трудности также добавляют проблем — передвигаться по сугробам тяжело тем, у кого есть травмы.

Многие стараются реже выходить из дома или уезжают в тёплые края. Светотерапия, которая могла бы помочь, не так распространена в России. Врач отметил важность яркого света в борьбе с зимней хандрой и рассказал, что в северных регионах дома красят в яркие цвета, чтобы создать более позитивную атмосферу.