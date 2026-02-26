Россия и Украина обменялись телами погибших военных
Об этом сообщил 26 февраля помощник российского президента Владимир Мединский в своем Telegram-канале. РФ передала Украине тела 1000 военных. В ответ получила 35 погибших российских бойцов.
Фото: Telegram-канал Владимира Мединского.