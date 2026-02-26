«Россети» реконструировали ключевой центр электроснабжения Рязанской области

Компания «Россети» завершила реконструкцию подстанции 220 кВ, обеспечивающей электроснабжение восточной части Рязанской области. На энергообъекте внедрили современное коммутационное оборудование и цифровые системы защиты, сообщает пресс-служба компании.

Компания «Россети» завершила реконструкцию подстанции 220 кВ, обеспечивающей электроснабжение восточной части Рязанской области. На энергообъекте внедрили современное коммутационное оборудование и цифровые системы защиты, сообщает пресс-служба компании.

В ходе работ специалисты смонтировали девять элегазовых выключателей 110 кВ и 11 микропроцессорных комплектов релейной защиты российского производства.

Подстанция участвует в выдаче мощности Рязанской ГРЭС и Сасовской газотурбинной ТЭЦ. Проект стоимостью более 240 млн рублей направлен на повышение надежности электроснабжения региона, а также устойчивости энергетических связей с Мордовией и Нижегородской областью.

Кроме того, «Россети» реализуют в регионе модернизацию подстанции сверхвысокого напряжения 500 кВ, которая обеспечивает перетоки мощности с Московской энергосистемой.

Фото: «Россети».