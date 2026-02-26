Прокуратура проверит обрушение крыши в многоквартирном доме поселка Варские

Прокуратура Рязанского района начала проверку по факту обрушения крыши многоквартирного дома в поселке Варские, сообщает пресс-служба ведомства. По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва, инициатива возникла в ответ на информацию, опубликованную в СМИ, о нарушении жилищных прав местных жителей. Инцидент произошел 21 февраля в доме на улице Школьная, где обрушение крыши могло угрожать безопасности жильцов. Прокуратура проверит деятельность ответственных лиц и предпримет все необходимые меры для восстановления прав граждан.

Инцидент произошел 21 февраля в доме на улице Школьная, где жильцы уже пять дней живут без крыши.

