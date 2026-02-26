«Ъ»: «Портал пчеловода» могут включить в «белый список»

Россельхознадзор предложил включить подсистему «Портал пчеловода» ФГИС «Сатурн» в перечень разрешенных ресурсов при отключении интернета. Союз промышленных пчеловодов поддержал инициативу о создании специализированного портала. Он необходим кочующим пасекам для связи во время медосбора. Портал запущен в феврале 2025 года и содержит информацию о применении пестицидов в сельском хозяйстве.

Отмечается, что за год опубликовано более 165 тысяч уведомлений, а в 2026 году систему модернизируют с учетом новой редакции закона о пчеловодстве.