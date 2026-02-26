Под Рязанью произошло ДТП
Авария произошла утром 26 февраля напротив «Рельеф-Центра» в Рыбном. Легковушка столкнулась с «ГАЗелью». На месте работают полицейские. По словам очевидцев, движение в сторону Рязани сильно затруднено.
Под Рязанью произошло ДТП. Об этом сообщает паблик «ДТП | Аварии | Рязань».
