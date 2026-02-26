Павел Малков рассказал о ходе строительства моста через Оку в Рязани

В Рязанской области продолжается строительство нового моста через Оку. Ход работ обсудили на рабочей встрече с заместителем председателя правительства региона Павлом Супруном, сообщил губернатор Павел Малков. На левом берегу формируют насыпь дороги и готовят основание, в 2026 году планируют завершить основные конструкции путепровода. На правом берегу продолжают устройство насыпи и будущих опор.

Объект возводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы ведут круглосуточно по обе стороны реки.

На левом берегу формируют насыпь дороги и готовят основание, в 2026 году планируют завершить основные конструкции путепровода. На правом берегу продолжают устройство насыпи и будущих опор.

Общая протяженность сооружения с подходами составит 5,8 км, из них 1,1 км — длина самого моста. Проект поддержал президент России. Новый мост свяжет Рязань с пятью муниципальными округами и обеспечит транзит в сторону Нижегородской и Владимирской областей.

Срок завершения строительства намечен на 2029 год.

