«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
416
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
984
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
556
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 172
Павел Малков рассказал о ходе строительства моста через Оку в Рязани
В Рязанской области продолжается строительство нового моста через Оку. Ход работ обсудили на рабочей встрече с заместителем председателя правительства региона Павлом Супруном, сообщил губернатор Павел Малков.

Объект возводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы ведут круглосуточно по обе стороны реки.

На левом берегу формируют насыпь дороги и готовят основание, в 2026 году планируют завершить основные конструкции путепровода. На правом берегу продолжают устройство насыпи и будущих опор.

Общая протяженность сооружения с подходами составит 5,8 км, из них 1,1 км — длина самого моста. Проект поддержал президент России. Новый мост свяжет Рязань с пятью муниципальными округами и обеспечит транзит в сторону Нижегородской и Владимирской областей.

Срок завершения строительства намечен на 2029 год.

Фото: соцсети Павла Малкова.