Назначена новый директор рязанского филиала общества «Знание»

В среду, 25 февраля, в РГУ имени С. А. Есенина прошла конференция общества «Знание». Ректор Дмитрий Боков представил нового директора рязанского филиала Юлию Рулеву. Она сменила Александра Селиванова, который продолжит работать в федеральных структурах общества.

Юлия Рулева назначена новым директором рязанского филиала общества «Знание». Об этом сообщил ректор РГУ имени С. А. Есенина Дмитрий Боков в своих соцсетях.

В среду, 25 февраля, в вузе прошла конференция общества «Знание».

Дмитрий Боков представил нового директора рязанского филиала Юлию Рулеву. Она сменила Александра Селиванова, который продолжит работать в федеральных структурах общества.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Бокова.