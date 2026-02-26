На въезде в Рязань произошло ДТП

По словам очевидцев, авария случилась после поста ДПС на Московском шоссе. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. У одной из них разбита передняя часть. Отмечается, что на месте собирается пробка. Информации о пострадавших не поступало, подробности уточняются.