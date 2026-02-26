Рязань
На Рязанском приборном заводе подвели итоги изобретательской и рационализаторской деятельности за 2025 год

Лучшие подразделения и работники Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) награждены за участие в корпоративных конкурсах «За достижение лучших показателей в изобретательской и рационализаторской работе среди подразделений предприятия», «Лучший изобретатель», «Лучший рационализатор».

Церемония чествования состоялась в рамках заводского Дня качества.

«В 2025 году подано 506 рационализаторских предложений. Размер экономического эффекта от использования составил более 8,5 млн рублей, что выше прошлогоднего показателя. Также получено 19 охранных документов по заявкам, поданным в 2024 — 2025 гг., из них 12 патентов на изобретения и 7 на полезные модели. Сегодня ГРПЗ является правообладателем более 400 охраняемых объектов интеллектуальной собственности, большинство из которых использованы в производственной деятельности», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Звания «Лучший изобретатель предприятия в 2025 году» удостоены три человека. Это Валерий Кабанов, Константин Филиппов и Светлана Косицына.

Лучшими рационализаторами признаны семь заводчан: Максим Амелин, Евгений Авдеев, Анастасия Филатова, Юлия Степанова, Полина Босенко, Людмила Попова, Руслан Синяков.

Так, деятельность Евгения Авдеева связана с организацией капитального и текущего ремонта оборудования, направленной на повышение его ремонтопригодности и эксплуатационных качеств, на сокращение материалоемкости и ускорение процессов наладки деталей и узлов без ухудшения их качества, надежности и долговечности.

В 2025 году он подал 23 рацпредложения, экономический эффект от которых уже составил более 470 тыс. руб. Евгений является автором более 200 рационализаторских предложений.

По итогам конкурса «За достижение лучших показателей в изобретательской и рационализаторской работе среди подразделений предприятия» отмечены пять заводских отделов и два производственных комплекса.

Генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов поздравил лучших изобретателей и рационализаторов, поблагодарил их за значительный вклад в общее дело. Все они награждены дипломами и денежными премиями.