Москвичка незаконного получила более полумиллиона рублей по «Чернобыльским» выплатам в Сапожке

По данным полиции, 39-летняя жительница Москвы купила дом в одном из сел Сапожковского района, которое входит в перечень населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. В 2011 году женщина зарегистрировалась по этому адресу, на основании чего ей и двум ее несовершеннолетним детям была назначена ежемесячная социальная выплата. Недавно полицейские выяснили, что в действительности женщина постоянно проживала в Москве. Таким образом, с 2011 года она получила 567 848 рублей. Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что ранее москвичка привлекалась к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию иностранных граждан.

