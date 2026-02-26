«Москвич» показал новые кроссоверы М70 и М90

Автомобили поступят в продажу весной 2026 года. Сейчас кроссоверы проходят испытания на дорогах. Выпуск моделей стартовал в середине декабря 2025 года. «Москвич М70» получил передний привод (впоследствии будет доступен и полный), «Москвич М90» с семиместным салоном — полный. Как отметили в публикации, обе модели базируются на новой для «Москвича» платформе и укомплектованы бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 л. «Москвич М70» представляет собой перелицованный китайский кроссовер MG HS, модель «Москвич М70» — копия флагманского кроссовера MG RX9. По данным Autonews.ru, цена составит от 2 689 000 рублей.