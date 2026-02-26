Когда за окном -20°C: как холодная зима раскрыла плюсы «пятиминутного города» в городском квартале «Манхэттен»

В «Мармаксе» рассказали, как холодная зима раскрыла плюсы «пятиминутного города» в городском квартале «Манхэттен». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что во время морозов и снегопадов любые дела вне дома превращаются в испытание, будь то поход в аптеку, поездка на работу или в гипермаркет. В компании заявили, что привычный зимний стресс можно сократить до минимума, просто изменив сценарий городской жизни.

В городском квартале «Манхэттен» от «Мармакс» в Рязани концепция «пятиминутного квартала» помогает жителям сохранить время и спокойствие даже в морозы и снегопады. Благодаря близкому расположению всех необходимых объектов рязанцы утром успевают потренироваться в фитнес-зале, отвести ребенка в школу, зайти в кофейню перед встречей, а вечером посетить салон красоты, забрать посылку из пункта выдачи или за пару минут купить продукты к ужину.

Как отметили в компании, когда вся необходимая инфраструктура находится в самом жилом комплексе — зима больше не влияет на комфорт жизни и остается лишь живописной декорацией за окном. Экономия времени, меньше стресса и никакой простуды — благодаря этому качество повседневной жизни, особенно зимой, выходит на новый уровень.

В самом комплексе создана полноценная экосистема для жизни: здесь есть коворкинг с кухней, постирочная, детская игровая в соседском центре, общественные террасы. Выйти подышать свежим воздухом можно в открытой зоне отдыха. А для тех, кто все же выбирает прогулки по городу в любую погоду, — в районе есть Центральный парк культуры и отдыха, Лыбедский бульвар и Почтовая улица.

Концепция подразумевает близкое расположение коммерческой инфраструктуры и социальных учреждений. В шаговой доступности от городского квартала «Манхэттен» — детский сад № 123, школы №№ 3 и 16, медицинские и стоматологические центры.

Обзор инфраструктуры городской квартал «Манхэттен»:

"Зима — лучший стресс-тест для любой городской концепции. И мы видим, как проходит его на отлично концепция «пятиминутного города» в «Манхэттене». Так формируется комфортный ритм жизни. Когда в двух шагах от квартиры есть все — от игровой комнаты для ребенка до фитнес-зала и салона красоты, — жизнь идет в гармонии с городом. У резидентов появляется идеальный баланс между работой, домашними и личными делами в любое время года", — отметил Константин Денисов, директор по маркетингу и PR компании «Мармакс».