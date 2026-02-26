Из-за коммунальной аварии еще пять улиц в Рязани остались без тепла

Из-за коммунальной аварии еще пять улиц в Рязани 26 февраля остались без тепла. Об этом сообщили в МУП «РМПТС».

В 14:20 ориентировочно до 20:00 приостановлена подача тепла для устранения повреждения по следующим адресам:

улица Новоселов, дома №№ 42, 44, 46, 48, 48 корпус 1, 48 корпус 2, 48 корпус 3;

улица Зубковой, дома №№ 26, 26 корпус 1, 28.

В зону отключения попали детские сады №№ 7,157, школа № 71.

В 14:50 приостановлена подача отопления для устранения повреждения в районе улицы Березовой по следующим адресам:

улица Березовая, дома №№ 1л, 1, 1 корпус 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12;

улица Гоголя, дома №№ 29, 31, 33;

улица Черновицкая, дом № 25 корпус 2.

