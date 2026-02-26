Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
391
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
975
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
549
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 161
Из-за коммунальной аварии еще пять улиц в Рязани остались без тепла
Из-за коммунальной аварии еще пять улиц в Рязани 26 февраля остались без тепла. Об этом сообщили в МУП «РМПТС».

В 14:20 ориентировочно до 20:00 приостановлена подача тепла для устранения повреждения по следующим адресам:

  • улица Новоселов, дома №№ 42, 44, 46, 48, 48 корпус 1, 48 корпус 2, 48 корпус 3;
  • улица Зубковой, дома №№ 26, 26 корпус 1, 28.

В зону отключения попали детские сады №№ 7,157, школа № 71.

В 14:50 приостановлена подача отопления для устранения повреждения в районе улицы Березовой по следующим адресам:

  • улица Березовая, дома №№ 1л, 1, 1 корпус 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12;
  • улица Гоголя, дома №№ 29, 31, 33;
  • улица Черновицкая, дом № 25 корпус 2.

Напомним, 26 февраля жители шести улиц в Рязани остались без горячей воды и отопления.