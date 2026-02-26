ИИ предпочел ядерную войну капитуляции — New Scientist

Искусственный интеллект в 95% случаев не способен отказаться от ядерной войны в симуляторах конфликтов, передает New Scientist. В исследовании три языковые модели сыграли 21 партию, сделав 329 ходов и описав логику решений. При этом ни одна нейросеть не пошла навстречу противнику и не собиралась сдаваться даже при очевидном проигрыше. Самым гуманным решением ИИ стало временное снижение уровня насилия.

Искусственный интеллект в 95% случаев не способен отказаться от ядерной войны в симуляторах конфликтов. Об этом сообщает New Scientist.

В исследовании три языковые модели сыграли 21 партию, сделав 329 ходов и описав логику решений.

При этом ни одна нейросеть не пошла навстречу противнику и не собиралась сдаваться даже при очевидном проигрыше. Самым гуманным решением ИИ стало временное снижение уровня насилия.