Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
-2°
Птн, 27
Сбт, 28
ЦБ USD 77.12 0.65 27/02
ЦБ EUR 91.03 0.71 27/02
Нал. USD 77.00 / 76.70 26/02 15:35
Нал. EUR 91.20 / 91.60 26/02 15:35
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
390
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
974
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
549
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 159
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Госдума одобрила проект о штрафах для перекупщиков билетов
Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов для перекупщиков электронных железнодорожных билетов. Решение приняли на пленарном заседании, пишет РИА Новости. Документ предусматривает административную ответственность за незаконную продажу электронных билетов на поезда дальнего следования лицами, которые не являются перевозчиками.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов для перекупщиков электронных железнодорожных билетов. Решение приняли на пленарном заседании, пишет РИА Новости.

Документ предусматривает административную ответственность за незаконную продажу электронных билетов на поезда дальнего следования лицами, которые не являются перевозчиками.

Согласно проекту, для граждан штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей без образования юрлица, а также для юридических лиц предусмотрены штрафы от 400 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, законопроект предлагает наделить Ространснадзор полномочиями по рассмотрению таких административных дел.