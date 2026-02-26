Госдума одобрила проект о штрафах для перекупщиков билетов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов для перекупщиков электронных железнодорожных билетов. Решение приняли на пленарном заседании, пишет РИА Новости. Документ предусматривает административную ответственность за незаконную продажу электронных билетов на поезда дальнего следования лицами, которые не являются перевозчиками.

Согласно проекту, для граждан штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей без образования юрлица, а также для юридических лиц предусмотрены штрафы от 400 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, законопроект предлагает наделить Ространснадзор полномочиями по рассмотрению таких административных дел.