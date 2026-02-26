ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды

26 февраля ожидаются небольшие осадки (преимущественно мокрый снег). На дорогах — гололедица. Температура воздуха по области днем составит −4…+1°С. Из-за изменения погодных условий в госавтоинспекции призвали водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.