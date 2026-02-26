Депутат Горелкин заявил, что в РФ не планируют запрещать VPN

Депутат Сергей Горелкин опроверг слухи о штрафах и запретах на VPN, распространяемые от имени Роскомнадзора. В ведомстве подчеркнули, что каждое официальное письмо должно быть подписано электронной подписью в формате .sig. Злоумышленники и создатели фейковых новостей часто рассылают поддельные сообщения.

