CPJ: в 2025 году погибли 129 журналистов, никто не привлечен к ответственности

Это стало самым высоким показателем с 1992 года, когда Комитет защиты журналистов (CPJ) начал вести статистику. В докладе организации, основанной в Нью-Йорке, подчеркивается, что ни в одном из случаев не было привлечено к ответственности виновных в этих трагедиях. Наибольшее количество жертв (104 из 129) погибли в результате военных конфликтов. Из них 86 журналистов стали жертвами израильских обстрелов, в основном среди палестинцев, а 31 сотрудник медиацентра хуситов был убит в Йемене. Кроме того, девять журналистов погибли в Судане, а шесть — в Мексике. Также уточняется, что число убийств журналистов с использованием дронов возросло: с двух случаев в 2023 году до 39 в 2025-м.

