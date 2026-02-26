ЦБ ожидает снижение инфляции до 4% во втором полугодии 2026 года

Банк России прогнозирует, что годовая инфляция в 2026 году составит 4,5-5,5%, а устойчивый уровень вблизи 4% может сформироваться во втором полугодии, следует из отчета ЦБ по итогам заседания по ключевой ставке. В Центробанке отметили, что темпы роста ВВП в 2026 году ожидаются на уровне 0,5-1,5%, а в 2027 году экономика выйдет на сбалансированные показатели 1,5-2,5% в год.

Банк России прогнозирует, что годовая инфляция в 2026 году составит 4,5-5,5%, а устойчивый уровень вблизи 4% может сформироваться во втором полугодии, следует из отчета ЦБ по итогам заседания по ключевой ставке. Об этом пишет РБК.

В Центробанке отметили, что темпы роста ВВП в 2026 году ожидаются на уровне 0,5-1,5%, а в 2027 году экономика выйдет на сбалансированные показатели 1,5-2,5% в год. В четвертом квартале 2025 года текущий рост цен снизился до 3,9% после 6,5% в третьем квартале, при этом базовая инфляция ускорилась до 4,7%.

В начале 2026 года инфляционное давление усилилось, однако ценовые ожидания предприятий в феврале вернулись к среднему уровню 2025 года, а ожидания населения остались без изменений. ЦБ отметил, что влияние повышения НДС и тарифов на услуги усложняет оценку текущей устойчивости инфляции.