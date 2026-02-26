Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
377
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
970
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
545
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 140
Аналитики спрогнозировали инфляцию в России в 2026 году

По итогам 2026 года инфляция в России войдет в целевой диапазон, составив 5-6%, а рост валового внутреннего продукта (ВВП) замедлится до 1%. Соответствующий макроэкономический прогноз содержится в презентации финансовых результатов группы ВТБ.

Аналитики банка также ожидают сохранения жесткой денежно-кредитной политики: ключевая ставка Банка России на конец 2026 года прогнозируется на уровне 12% годовых при среднем значении за год около 14%, сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Это в принципе означает, что на оставшихся семи заседаниях совета директоров Банка России о ставке, на каждом заседании будет снижение на 50 базисных пунктов. Содержательно заложен именно такой прогноз… От себя я могу сказать, что я ожидаю в какой-то степени повторения 25-го года в 26-м… Такая ситуация с темпом роста реального ВВП и нежелание отправлять экономику России в рецессию могут означать более быстрое снижение ставки, чем мы закладываем», — указал он.

В банковском секторе ожидается разнонаправленная динамика. Кредитование юридических лиц, согласно прогнозу, вырастет на 8-9%, в то время как розничное кредитование покажет более скромный рост — на 7-8%. Что касается пассивов, средства компаний на счетах могут увеличиться на 5-7%, а населения — на 8-10%.

Помимо финансовых показателей, в банке уделяют внимание технологическому развитию. Первый заместитель президента — председателя правления банка Дмитрий Пьянов, комментируя внедрение новых технологий, подчеркнул, что в банке ИИ рассматривают как инструмент расширения возможностей сотрудников.

«Мы воспринимаем искусственный интеллект не как заменяющий сотрудников, а как усиливающий их способности, их навыки и скорость реакции. ВТБ-брокер в приложении „Мои инвестиции“ внедрил, по сути, стратегию торговли ценными бумагами на основе искусственного интеллекта, на основе автоследования за другими участниками рынка с трендами, которые распознаются не человеком, а искусственным интеллектом. А вторая особенность, которая нас отличает, это экономичное внедрение искусственного интеллекта», — сказал топ-менеджер.