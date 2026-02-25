Жители Солотчи пожаловались на отсутствие освещения во дворах

Жители жилого комплекса «Мещера» на улице Мещерской 24 в Солотче уже четвертую неделю сидят без дворового освещения. Об этом сообщил читатель РЗН. инфо. По его словам, комплекс расположен в лесном массиве, где даже днем не всегда достаточно света. Добраться до подъезда в темноте сложно, особенно пожилым жителям, которых в комплексе живет много.

Читатель отметил, что неоднократные обращения в управляющую компанию и к световым службам результатов не дали — освещение пока не восстановлено.