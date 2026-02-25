ВС РФ освободили Графское в Харьковской области
Также ВС РФ поразили объекты ТЭК Украины, используемые в интересах ВСУ, места хранения БПЛА дальнего действия. Российские средства ПВО сбили за сутки 115 беспилотников. Подразделения ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 345 военнослужащих.
