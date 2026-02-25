Врачи рассказали о вреде сбитого режима сна
Исследование показало, что привычка поздно ложиться и вставать приводит к ухудшению памяти и внимания. Авторы подчеркивают: поздний ритм сна сам по себе не опасен, но он может мешать жить по социальному расписанию — вставать рано на работу или учебу. Это создает так называемый «социальный джетлаг» и увеличивает нагрузку на организм.
Врачи рассказали о вреде сбитого режима сна. Об этом говорится в исследовании The Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease, материал приводит «Лента. ру».
