Врачи рассказали о вреде сбитого режима сна

Исследование показало, что привычка поздно ложиться и вставать приводит к ухудшению памяти и внимания. Авторы подчеркивают: поздний ритм сна сам по себе не опасен, но он может мешать жить по социальному расписанию — вставать рано на работу или учебу. Это создает так называемый «социальный джетлаг» и увеличивает нагрузку на организм.