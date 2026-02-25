Володин: правительство должно сделать все для спасения «Почты России»

Вячеслав Володин, спикер Госдумы, призвал правительство принять срочные меры для стабилизации положения «Почты России». Это заявление он сделал в ходе обсуждения отчета премьер-министра Михаила Мишустина, передает «Коммерсант».

«Почта России» для нас — важное предприятие, не только стратегическое с точки зрения её функционала", — сказал глава нижней палаты.