Власти связали сбои в работе ГЛОНАСС в Рязани с обеспечением безопасности

Информацию озвучила зампред правительства региона Юлия Швакова на публичном отчете 25 февраля. Она прокомментировала сбои в системе ГЛОНАСС, а также трудности с определением времени прибытия транспорта на электронных табло в Рязани. «Как все вы знаете, что мы живем в ограничениях, и эти ограничения связаны с нашей безопасностью. И придется с некоторыми из них в ближайшее время смиряться и пользоваться другими источниками информации», — отметила зампред правительства.

Ранее власти объясняли, почему происходят сбои в системе отслеживания общественного транспорта. Из-за этого рязанцам посоветовали проверять время прибытия транспорта по телефону.