Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
Чтв, 26
Птн, 27
ЦБ USD 76.63 -0.12 25/02
ЦБ EUR 90.58 0.3 25/02
Нал. USD 76.51 / 76.70 25/02 14:25
Нал. EUR 90.86 / 91.59 25/02 14:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
Вчера 12:19
307
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
946
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
520
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 079
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Власти рассказали о возможности рязанских сайтов попасть в «белый список»
Зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова прокомментировала перспективы включения региональных интернет-ресурсов в федеральный «белый список». Вопрос задала корреспондент РЗН. Инфо на публичном отчете «Час с зампредом» 25 февраля. Швакова отметила, что «белый список» — это перечень ресурсов, который утверждает на федеральном уровне Минцифры России. В абсолютном большинстве это ресурсы социально значимые, массовые для населения — сайты органов власти, госуслуги, сервисы «Мой дом», МФЦ и другие. «Пока информация о том, чтобы туда включать какие-то дополнительные ресурсы, у нас нет. Если эти критерии будут расширены, мы, конечно, будем предлагать дополнительные ресурсы», — сказала Юлия Швакова.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова прокомментировала перспективы включения региональных интернет-ресурсов в федеральный «белый список». Вопрос задала корреспондент РЗН. Инфо на публичном отчете «Час с зампредом» 25 февраля.

Зампред правительства региона отметила, что «белый список» — это перечень ресурсов, который утверждает на федеральном уровне Минцифры России. В абсолютном большинстве это ресурсы социально значимые, массовые для населения — сайты органов власти, госуслуги, сервисы «Мой дом», МФЦ и другие.

«Пока информация о том, чтобы туда включать какие-то дополнительные ресурсы, у нас нет. Если эти критерии будут расширены, мы, конечно, будем предлагать дополнительные ресурсы», — сказала Юлия Швакова.