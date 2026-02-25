Власти рассказали о возможности рязанских сайтов попасть в «белый список»

Зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова прокомментировала перспективы включения региональных интернет-ресурсов в федеральный «белый список». Вопрос задала корреспондент РЗН. Инфо на публичном отчете «Час с зампредом» 25 февраля. Швакова отметила, что «белый список» — это перечень ресурсов, который утверждает на федеральном уровне Минцифры России. В абсолютном большинстве это ресурсы социально значимые, массовые для населения — сайты органов власти, госуслуги, сервисы «Мой дом», МФЦ и другие. «Пока информация о том, чтобы туда включать какие-то дополнительные ресурсы, у нас нет. Если эти критерии будут расширены, мы, конечно, будем предлагать дополнительные ресурсы», — сказала Юлия Швакова.

