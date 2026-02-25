В Смоленской области девятилетняя девочка пропала во время прогулки с собакой

В Смоленской области продолжаются поиски девятилетней девочки, которая пропала во время прогулки с собакой. Как сообщили в региональном Следственном комитете, уголовное дело возбуждено по факту исчезновения ребенка.

Известно, что девочка вышла на улицу около восьми утра, но спустя час ее мать начала беспокоиться и отправилась на поиски. Однако ей удалось найти только собаку. Местные жители в социальных сетях сообщили о подозрительном автомобиле, который мог увезти ребенка, а также упоминают об опасном открытом люке, в который девочка могла упасть.

В поисковых мероприятиях участвуют сотрудники Следственного комитета, полиции, МЧС, добровольцы поисково-спасательного отряда «Сальвар» и местные жители. По информации источников, поиски продолжаются уже вторые сутки, и следователи рассматривают все возможные версии, включая вероятность того, что ребенок может находиться в другом регионе.

Жители Смоленска активно помогают в поисках, отправляя записи с видеорегистраторов, однако пока девочку не удалось обнаружить. Следственные органы исключили версию похищения ее отцом.