В Рязанской области женщина угрожала знакомой ножом из-за старых обид

В поселке Пронске полицейские задержали 58-летнюю женщину, которая устроила скандал и угрожала своей знакомой ножом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В полицию обратилась 48-летняя местная жительница, которая рассказала, что пьяная хозяйка дома угрожает ей расправой.

Согласно информации, женщины встретились на улице и решили выпить вместе. С ними также был и муж потерпевшей. После употребления алкоголя 58-летняя женщина вспомнила старые обиды и схватила нож, угрожая гостье. По ее словам, ранее знакомая увела у нее возлюбленного. Испугавшись, 48-летняя женщина выбежала в коридор и вызвала полицию. Муж выбежал следом за ней.

Полицейские быстро прибыли на место, успокоили злоумышленницу и забрали у нее нож. Теперь против нее возбуждено уголовное дело, и ей грозит до двух лет тюрьмы.