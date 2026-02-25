В Рязанской области за сутки поймали 5 пьяных водителей

Всего за сутки в регионе выявили 395 нарушений ПДД, в том числе 5 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения, двое водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались, еще один водители сел за руль пьяным повторно. Помимо этого, выявлено 37 нарушений, связанных с управлением «тонированным» автомобилем, 2 нарушения совершили пешеходы, 20 нарушений допустили водители грузовых автомобилей и 5 нарушений водители автобусов.

