В Рязанской области в массовом ДТП пострадали двое

ДТП произошло 24 февраля, примерно в 11:40, на 255-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе. По предварительной информации полицейских, 59-летний житель Михайлова на грузовике «МАЗ» с полуприцепом врезался в автомобиль «Лада Ларгус», за рулем которого был 59-летний житель Орловской области. Последний после столкновения въехал в грузовик «Рено Премиум» под управлением 35-летнего жителя Республики Азербайджан. Пассажиры «Лады» в возрасте 20-ти и 56-ти лет получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медпомощь.

В Рязанской области в массовом ДТП пострадали двое. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло 24 февраля, примерно в 11:40, на 255-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе.

По предварительной информации полицейских, 59-летний житель Михайлова на грузовике «МАЗ» с полуприцепом врезался в автомобиль «Лада Ларгус», за рулем которого был 59-летний житель Орловской области. Последний после столкновения въехал в грузовик «Рено Премиум» под управлением 35-летнего жителя Республики Азербайджан.

Пассажиры «Лады» в возрасте 20-ти и 56-ти лет получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медпомощь.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.