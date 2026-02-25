В Рязанской области в 2026 году установят 12 вышек сотовой связи

По федеральной программе «Устранение цифрового неравенства», в которой участвует регион, приоритет отдается населенным пунктам с численностью от ста до тысячи человек. «В 2026 году планируем построить не менее 12 вышек сотовой связи и обеспечить не менее 12 населенных пунктов достойной связью. Хочу отметить, что это достаточно существенные затраты. Шесть вышек построят за счет областного бюджета. К 2030 году должны полностью решить эту задачу», — сказала Юлия Швакова.

Зампред рязанского правительства Юлия Швакова рассказала, что в области реализуется программа по устранению цифрового неравенства. В 2026 году в регионе планируют установить 12 вышек сотовой связи.

По федеральной программе «Устранение цифрового неравенства», в которой участвует регион, приоритет отдается населенным пунктам с численностью от ста до тысячи человек. В Рязанской области насчитывается 61 такой населенный пункт.

