В Рязанской области произошло ДТП с грузовым автомобилем

Об этом сообщили в телеграм-канале «Автоклуб | Касимов». По словам очевидцев, авария случилась на повороте на Шилово. На кадрах видно, что на месте работают сотрудники ГАИ. Информации о пострадавших нет.