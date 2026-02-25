В Рязанской области произошло ДТП с грузовым автомобилем
Об этом сообщили в телеграм-канале «Автоклуб | Касимов». По словам очевидцев, авария случилась на повороте на Шилово. На кадрах видно, что на месте работают сотрудники ГАИ. Информации о пострадавших нет.
