В Рязанской области перекроют дорогу из-за лыжного марафона

В Рязанской области перекроют дорогу из-за проведения Всероссийского лыжного марафона памяти Сергея Есенина. Об этом сообщили в соцсетях администрации Клепиковского округа. Движение перекроют с 10.00 до 15.00 28 февраля на участке дороги Спас- Клепики — Екшур от магазина «Русь» до указателя «село Екшур». Объехать можно по деревне Тамышево.