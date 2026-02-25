В Рязанской области осудили мужчину, не выплатившего долг по кредиту

Рязанский районный суд рассматривает дело, в котором Банк ВТБ подал иск к Н. из-за долга по кредиту. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Банк утверждает, что между ними был заключен кредитный договор, по которому заемщик должен был выплачивать деньги ежемесячно. Однако Н. не выполняет свои обязательства и не делает платежи. 6 февраля 2026 года суд вынес заочное решение, удовлетворившее требования Банка ВТБ. Отмечается, что решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано

