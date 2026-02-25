В рязанской ГАИ анонсировали рейд «Пешеходный переход» 25 февраля

«Сотрудники Госавтоинспекции обратят внимание жителей на строгое соблюдение правил перехода проезжей части. Полицейские обозначат факторы, влияющие на аварийность с этими категориями участников дорожного движения. Любителей прокатить детей на зимних видах инвентаря автоинспекторы призывают спешиваться перед пешеходным переходом и переходить проезжую часть, соблюдая осторожность», — говорится в сообщении.

В рязанской ГАИ анонсировали рейд «Пешеходный переход» 25 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Также правоохранители раздадут световозвращатели участникам дорожного движения и напомнят взрослым контролировать детей у дороги.