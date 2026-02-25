В Рязани задержали женщину за незаконную регистрацию восьми иностранок

В Рязанском районе полиция завела уголовное дело против 38-летней женщины из села Дядьково. Она подозревается в фиктивной регистрации восьми иностранок из Средней Азии. Женщина незаконно зарегистрировала их в своем доме за деньги, хотя на самом деле они там не жили. Полицейские выяснили, что дом не предназначен для проживания такого количества людей. Иностранки также будут привлечены к ответственности за нарушение миграционных правил. Теперь женщине грозит до 5 лет тюрьмы.

В Рязанском районе полиция завела уголовное дело против 38-летней женщины из села Дядьково. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Она подозревается в фиктивной регистрации восьми иностранок из Средней Азии. Женщина незаконно зарегистрировала их в своем доме за деньги, хотя на самом деле они там не жили.

Полицейские выяснили, что дом не предназначен для проживания такого количества людей. Иностранки также будут привлечены к ответственности за нарушение миграционных правил.

Теперь женщине грозит до 5 лет тюрьмы.