В Рязани в микрорайоне Агропром канализация залила дорогу и тротуары

В Рязани в районе Агропрома с пятницы течет канализация. Нечистоты почти дошли до жилых домов, сообщил местный житель в группе «Новости Рязани ВКонтакте». По его словам, из-за утечки стоит сильный запах, а подойти к остановке общественного транспорта сложно. В условиях морозов на дороге образовалась крупная наледь, из-за чего автобусы с трудом подъезжают к остановке для посадки и высадки пассажиров.

В Рязани в районе Агропрома с пятницы течет канализация. Нечистоты почти дошли до жилых домов, сообщил местный житель в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По его словам, из-за утечки стоит сильный запах, а подойти к остановке общественного транспорта сложно. В условиях морозов на дороге образовалась крупная наледь, из-за чего автобусы с трудом подъезжают к остановке для посадки и высадки пассажиров.

Автор публикации отмечает, что пока проблему не устранили. Обращались ли жители в профильные службы, неизвестно. Официальных комментариев от коммунальных организаций на момент публикации не поступало.

Фото: «Новости Рязани ВКонтакте».