В Рязани скорая больше часа не могла проехать на вызов из-за неочищенной дороги
Инцидент произошел вечером 24 февраля на улице Шевченко. По словам местных жителей, скорая застряла и больше часа не могла поехать на вызов к рязанцу. Ранее аналогичная ситуация произошла на улице Загородной. Там скорая два раза застряла на одном участке дороги.
