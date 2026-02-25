В Рязани скорая больше часа не могла проехать на вызов из-за неочищенной дороги

Инцидент произошел вечером 24 февраля на улице Шевченко. По словам местных жителей, скорая застряла и больше часа не могла поехать на вызов к рязанцу. Ранее аналогичная ситуация произошла на улице Загородной. Там скорая два раза застряла на одном участке дороги.

Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

