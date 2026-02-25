В Рязани планируют разработать единую городскую сеть Wi-Fi

В Рязани планируют разработать единую городскую сеть Wi-Fi. Об этом заявила заместитель председателя правительства Юлия Швакова в ходе своего доклада, передает ИД «Пресса». «Проект мы частично реализовали во время Новогодней столицы, сделав Wi-Fi на Лыбедском бульваре и в Кремлевском сквере, еще в нескольких локациях. Она была очень востребована», — отметила спикер.