В Рязани осудят мужчину за совершенное в 2022 году убийство
Установлено, что в июле 2022 года 47-летний обвиняемый выпивал в квартире знакомого. Из-за резко возникшей неприязни мужчина ударил жителя не менее девяти раз ножом. Знакомый скончался. Злоумышленника обвиняют в умышленном причинении смерти (часть 1 статьи 105 УК РФ). Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Уголовное дело будет направят в Октябрьский райсуд.
В Рязани утверждено обвинительное заключение по делу об убийстве. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
Установлено, что в июле 2022 года 47-летний обвиняемый выпивал в квартире знакомого. Из-за резко возникшей неприязни мужчина ударил жителя не менее девяти раз ножом. Знакомый скончался.
Злоумышленника обвиняют в умышленном причинении смерти (часть 1 статьи 105 УК РФ). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Уголовное дело будет направят в Октябрьский райсуд.