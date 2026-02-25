В Рязани объявили поиск очевидцев аварии на трассе М-5

Отмечается, что ДТП произошло примерно в 8:25—8:30 25 февраля в районе «Рельеф-центра». На трассе М-5 в сторону Рязани столкнулись Hyundai Solaris и Geely Atlas. «Есть спорный момент по обстоятельствам аварии. Очень прошу откликнуться очевидцев. Если вы проезжали в это время, у вас есть запись с видеорегистратора, напишите в личные сообщения», — говорится в посте. Связаться с автором можно по ссылке.

Фото: Алина Калинкина.