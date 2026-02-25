В Рязани порезали подростка

По словам очевидцев, подростки помогли лежащему мужчине подняться, после этого он достал нож. Мужчина якобы поднес лезвие к лицу одного из подростков и «начал наступать в их сторону». Несовершеннолетние разбежались, после чего вызвали полицию и скорую помощь. Отмечается, что медики осмотрели пострадавшего, в данный момент с ним все в порядке.

В Рязани порезали подростка. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань».

По словам очевидцев, подростки помогли лежащему мужчине подняться, после этого он достал нож.

Мужчина якобы поднес лезвие к лицу одного из подростков и «начал наступать в их сторону».

Несовершеннолетние разбежались, после чего вызвали полицию и скорую помощь. Отмечается, что медики осмотрели пострадавшего, в данный момент с ним все в порядке.

Фото нападавшего передали правоохранительным органам.