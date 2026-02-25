В Госдуме предложили ввести «индекс дружелюбия» школ для борьбы с травлей

Депутаты фракции «Новые люди» написали письмо министру просвещения России Сергею Кравцову с предложением проводить ежегодные анонимные опросы среди учеников о случаях травли в школах. Эти опросы помогут создать «индекс дружелюбия» для образовательных организаций, передает ТАСС.

По данным исследования SuperJob, каждый четвертый родитель сообщил, что его ребенок сталкивался с травлей, а 82% опрошенных поддерживают меры против буллинга. Авторы инициативы считают, что это показывает серьезность проблемы и необходимость системных решений.

Опросы планируется проводить через портал «Госуслуги», чтобы обеспечить анонимность. Это поможет выявлять школы с высоким уровнем конфликтов и направлять туда дополнительные меры поддержки, включая работу школьных психологов. Депутаты уверены, что такая мера позволит быстрее реагировать на проблемы в образовательной среде.