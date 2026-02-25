В Госдуме предложили расширить льготы на ЖКУ для некоторых категорий граждан

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил снизить допустимую долю расходов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) для пенсионеров и других льготных категорий граждан. Об этом пишет ТАСС. В настоящее время, если семья тратит более 22% своего дохода на ЖКХ, она может получить субсидию. Нилов считает, что этот порог следует понизить для определенных групп, таких как пенсионеры и многодетные родители. Кроме того, депутат предложил сделать оформление субсидий автоматическим, чтобы людям не приходилось собирать множество справок. Он отметил, что в XXI веке вся необходимая информация уже есть в государственных базах данных.

Нилов также упомянул, что Госдума уже начала работу над проектом, который даст больше полномочий Федеральной антимонопольной службе для контроля за тарифами на ЖКХ, так как сейчас много нарушений со стороны поставщиков услуг.