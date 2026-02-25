Рязань
В Госдуме предложили расширить льготы на ЖКУ для некоторых категорий граждан
Нилов также упомянул, что Госдума уже начала работу над проектом, который даст больше полномочий Федеральной антимонопольной службе для контроля за тарифами на ЖКХ, так как сейчас много нарушений со стороны поставщиков услуг.